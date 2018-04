Palmeiras oficializa contratação do zagueiro Tiago Alves

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Tiago Alves, um dos destaques da boa campanha do Mogi Mirim no Paulistão. Aprovado nos exames médicos, o jogador assinou contrato até o fim de 2015.

Alves foi anunciado após resolver impasse com a Ponte Preta, com o qual tinha pré-contrato. O jogador estava emprestado ao Mogi Mirim e deveria voltar ao time de Campinas, que defendeu em 2012, ao fim do Estadual. No entanto, mudou de ideia ao receber a proposta do Palmeiras e rompeu o compromisso com a Ponte após pagar multa.

O zagueiro chega ao Palmeiras avalizado pelo técnico Gilson Kleina, com quem trabalhou ainda na Ponte. "Não tenho nem comentários para falar da pessoa e do profissional que ele é. Conhecer ele vai me ajudar bastante. Os primeiros dias, que são sempre mais travados, vão ser melhores. O Kleina é muito brincalhão, e isso vai quebrar o gelo", afirmou.

O treinador confirma a confiança no jogador de 28 anos. "O Tiago Alves está com uma idade muito boa para o futebol. Está maduro, experiente. Além disso, ele é um jogador moderno, tem uma noção de posicionamento muito grande e sabe sair jogando", elogia.

Respaldado pelo treinador, Alves quer aproveitar no Palmeiras a "oportunidade da vida". "Sempre sonhei jogar aqui. É a oportunidade da minha vida. Agora é encarar este projeto e dar o meu melhor. Sempre lutei para estar onde estou agora, e Deus sabe pelo que passei".