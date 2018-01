Palmeiras oficializa saída de Estevam Agora é oficial: Estevam Soares não é mais técnico do Palmeiras. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente do clube, Affonso Della Monica, confirmou a saída do treinador e disse que já procura um substituto. A situação de Estevam ficou insustentável depois do empate de domingo com o União São João, em Araras, quando ele foi xingado pelo meia Diego Souza ao substituí-lo no segundo tempo. Mas o treinador já vinha sendo muito criticado pelos torcedores palmeirenses. Alguns nomes já são comentados para o cargo de técnico do Palmeiras. O principal deles é o de Muricy Ramalho, que está no Inter. Geninho, atualmente no futebol árabe, também foi lembrado pela diretoria, mas o presidente Della Monica descartou sua contratação, pois adiantou que vai procurar um profissional que esteja no Brasil.