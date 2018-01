Palmeiras oficializa Thiago Santos e assina com o volante até 2018

A diretoria do Palmeiras oficializou nesta terça-feira a 25ª contratação para a temporada 2015. O clube se reforçou com o volante Thiago Santos, que estava no América Mineiro, e chega com a missão de tentar compensar a perda de Gabriel, que sofreu uma grave lesão e só voltará a jogar em 2016.

Thiago Santos assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2018 e reencontrará no clube Vitor Hugo e Andrei Girotto, que foram seus companheiros no América-MG e chegaram ao time mais cedo, logo no começo da temporada. O volante acredita que a presença deles facilitará na adaptação.

"Reencontrá-los aqui ajudará na minha adaptação. Tenho falado com eles e ambos já se disponibilizaram para tudo o que eu precisar, pois eu ainda não conheço a cidade de São Paulo. Eles já disseram também que o grupo é muito bom. Tenho tudo para me adaptar rápido", disse Thiago Santos ao site oficial do Palmeiras.

Thiago Santos tem 25 anos - completará 26 no próximo dia 5 - e iniciou a carreira no Prudentópolis, do interior do Paraná. Depois, teve passagens pelo URT-MG, Nacional-MG, Araxá-MG, Betim-MG, Linense-SP e estava no América-MG desde 2014. Na Série B deste ano, fez três gols. O jogador se destacou por ser o atleta com mais desarmes na segunda divisão do futebol brasileiro.

"Sempre fui bom no quesito de roubar bolas. Venho me destacando nisso desde 2014, quando fiquei entre os melhores no Paulista e na Série B. Quero poder fazer isso aqui também e tenho certeza de que vai dar certo", disse o novo reforço do Palmeiras.

Sem Gabriel, o técnico Marcelo Oliveira tem testado Amaral e Andrei Girotto na posição. Agora à espera de uma oportunidade, Thiago Santos destacou a sua felicidade de atuar por um dos principais clubes do futebol brasileiro.

"Estou muito feliz de chegar ao Palmeiras, que é um clube de muita grandeza. Espero fazer o meu melhor e ajudar. Estou ansioso para jogar, quero fazer história com essa camisa. Já joguei contra e vi a força que é a torcida alviverde. Espero o mais rápido possível estar em campo e contribuir", concluiu.