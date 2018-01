Palmeiras: oposição aprova Della Monica A oposição palmeirense não vê problemas na eleição de Affonso Della Monica para presidente do clube. Seraphim Del Grande e Luiz Gonzaga Beluzzo só não queriam ter de engolir Mustafá Contursi por mais dois anos. Antes mesmo de o resultado sair, no domingo, já diziam que o novo presidente fará uma administração ?bastante diferente?. "Della Monica é aberto ao diálogo, gosta muito de futebol. Isso é muito importante para o Palmeiras", admitiu Seraphim Del Grande. "Não tem problema nenhum em encaminhar o projeto de parceria para ele. Só não queremos que esse parceiro seja tratado como inimigo..." Os opositores se mostraram dispostos a ajudar Della Monica sem cobrar nenhum favor em troca. "Não iremos reivindicar nada. Vamos deixá-lo à vontade. Só o tempo irá dizer como será a sua gestão. Vamos ver como ele irá se portar nos primeiros dias", complementou o candidato derrotado à presidência do Palmeiras.