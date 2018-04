Palmeiras paga salários atrasados aos jogadores

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira o pagamento dos salários dos jogadores que estavam atrasados desde o dia 10 de novembro. Pagou também o 13.º salário de atletas e funcionários do clube. Desta forma, o time que enfrenta o Atlético-MG, domingo, no Palestra Itália, não poderá se queixar de nenhuma dívida da diretoria. "E tenho certeza que, mesmo que o dinheiro não fosse pago, ninguém reclamaria", disse o técnico Caio Júnior. "Basta lembrar que nossa melhor fase no campeonato, quando chegamos ao segundo lugar, foi na mesma época em que o atraso chegou a ser maior [dois meses]." Segundo o vice-presidente de finanças do Palmeiras, Ebem Gualtieri, o dinheiro foi pago com uma quantia repassada pelo Clube dos 13. "Tínhamos também algumas reservas bancárias", explicou. O dirigente afirmou também que havia um acordo com os jogadores. "No dia 10, abrimos o jogo e dissemos a eles que haveria um atraso nos salários. Em compensação, pagamos todo o ‘bicho’ que devíamos a eles", revelou Ebem Gualtieri. O ‘bicho’ é a premiação por vitórias e, no Palmeiras, vale R$ 1 mil para cada jogador - R$ 1,2 mil, caso a vitória coloque ou mantenha o time entre os quatro primeiros do torneio. Essa premiação estava atrasada desde agosto. "Mas agora está tudo em dia", garantiu Ebem Gualtieri. Os jogadores do Palmeiras receberão também uma gorda premiação em caso de classificação para a Libertadores. O valor será proporcional à participação de cada um no Brasileirão. Os dirigentes, no entanto, negaram a informação que haveria ainda um novo bônus, de R$ 20 mil, para cada atleta. "O que está valendo é o que ficou acertado em maio, antes do campeonato", disse o diretor de futebol do clube, Genaro Marino. Negociação A classificação para a Libertadores é fundamental para que a diretoria palmeirense consiga um contrato de patrocínio de até R$ 15 milhões anuais. Sem a vaga, os dirigentes admitem que pode ser difícil pegar mais que R$ 12 milhões. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Gilberto Cipullo, quatro empresas demonstram bastante interesse em patrocinar o Palmeiras - de um total de mais de 20 consultadas. Ele não revela quais sejam, mas também não nega a informação de que a Sadia esteja na dianteira. "A questão do patrocínio ainda vai demorar para ser definida", afirmou Cipullo. "Queremos debater isso com calma, para não errar. Nada impede que entremos no Campeonato Paulista, em janeiro, com uma camisa sem patrocinador. Um mês sem patrocínio não é o fim do mundo para um clube como o Palmeiras."