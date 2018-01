Palmeiras: Palestra lotado e caixa vazio Nem a presença de 24.132 pagantes sábado, no Parque Antártica, para acompanhar o empate do Palmeiras contra o CRB, por 1 a 1, serviu para equilibrar as despesas com o futebol. A arrecadação pagou apenas 15% da folha de pagamento do elenco, estimada em R$ 1,2 milhão mensal. O presidente Mustafá Contursi só tem motivos para comemorar quando a situação é comparada com a de outros clubes que não têm estádios particulares. Leia mais no Jornal da Tarde