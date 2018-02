Palmeiras: paralisação foi positiva Nem o técnico Estevam Soares sabe dizer com absoluta certeza se a paralisação de duas semanas do Campeonato Brasileiro foi boa ou não para a sua equipe. "Isso só o tempo vai dizer. Mas a princípio, vejo mais aspectos positivos do que negativos. Não é sempre que você tem a chance de trabalhar física, tática e tecnicamente a sua equipe por duas semanas". No caso do Palmeiras, a dúvida é saber se a paralisação pode interromper o embalo do time. Depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil com um empate por 4 a 4 diante do Santo André, em pleno Parque Antártica, o time reagiu com duas vitórias incontestáveis: 4 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, e 2 a 0 diante do Coritiba, no Parque Antártica. "Na verdade, se você for levar em consideração só o Campeonato Brasileiro, o time vem de quatro vitórias consecutivas. Antes, o Palmeiras já havia vencido o Corinthians (4 a 0) e a Ponte (3 a 0)", lembra Estevam, esquecendo que houve a derrota para o Cruzeiro (2 a 1, no Mineirão), na partida seguinte à da Ponte. Se o Palmeiras corre o risco de perder o embalo no Campeonato Brasileiro, no aspecto tático a paralisação foi superpositiva. Desde a sua chegada ao Parque Antártica, há três semanas, Estevam deu uma nova cara ao time. Acertou o posicionamento da defesa, que vinha levando muitos gols de cabeça, em jogadas de bola parada. Marcinho, que jogava numa função que mais lembrava um terceiro zagueiro, jogando pela esquerda, passou a ser volante, atuando no meio, à frente dos dois zagueiros. Já do meio-de-campo para frente, Estevam usou o tempo livre para acrescentar um novo detalhe à característica do time: o toque de bola. O Palmeiras na era Estevam não jogará só à base da velocidade e dos contra-ataques - embora sejam armas que ele não despreza. Estevam trabalhou muito a posse de bola, que deve ajudar bastante principalmente no momento em que a equipe estiver em vantagem no marcador. "Nem sempre jogar em velocidade é o ideal. Quando você está em vantagem no marcador, não adianta tocar rápido para os atacantes, buscando os contra-ataques. É preciso ter a posse de bola, atrair o adversário, e aí sim, na hora certa, buscar a velocidade em contra-ataques. Nesse aspecto, a paralisação no Campeonato Brasileiro nos ajudou bastante. Pudemos trabalhar essas alternativas e eu penso que boa parte do que foi treinado já poderá ser visto diante do Vasco da Gama". Para alguns jogadores que estavam machucados, a paralisação veio na hora certa. Magrão parou por quase uma semana para implantar os dois dentes centrais; Pedrinho teve tempo para se recuperar totalmente do estiramento muscular na coxa esquerda; e quem sofria com cansaço muscular também pôde se recuperar.