Palmeiras passa, mas pega o São Paulo O Palmeiras ficou no empate por 0 a 0 contra o Cerro Porteño, nesta quinta-feira à noite no Estádio Palestra Itália, e conseguiu sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. O desafio, agora, será eliminar o São Paulo, adversário nas oitavas-de-final do torneio.