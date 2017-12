Palmeiras: Paysandu não pode escapar O Palmeiras pode terminar a 40.ª rodada do Brasileirão a apenas um ponto dos líderes da competição. Para isso, basta que o time vença o Paysandu neste sábado, às 16h, e que Santos e Atlético Paranaense percam no domingo para Criciúma e Fluminense, respectivamente. A tarefa não parece ser das mais complicadas, levando-se em conta que o Palmeiras joga em casa (a partida será no Estádio Palestra Itália) e seus adversários diretos na luta pelo título atuarão como visitantes. "A possibilidade de chegarmos mais perto dos líderes existe, mas temos de nos preocupar em vencer o nosso jogo e não ficar pensando nos jogos dos outros", diz o meia Diego Souza, que lembra da dificuldade que o Palmeiras tem encontrado em casa contra adversários teoricamente mais fáceis, como o Paysandu, que luta contra o rebaixamento. "Fácil não vai ser. Se entrarmos pensando que vai ser fácil podemos nos complicar, como já aconteceu em outros jogos." De fato, o histórico de tropeços do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro contra adversários que lutam contra o rebaixamento é longo. O último foi o empate contra o Paraná (1 a 1), em 6 de outubro. Contra o Botafogo, no dia 27, o time voltou a ter dificuldades, mas conseguiu vencer (2 a 1) com um gol de Correa, no último minuto. "O problema é que esses times vêm para jogar fechados no Parque Antártica e isso dificulta muito o nosso trabalho", opina o zagueiro Daniel. "Nós acabamos jogando melhor contra adversários mais difíceis, que jogam sempre para vencer, atacam e acabam deixando espaços. Foi assim que vencemos o Atlético Paranaense", emenda o ?xerifão?. Os jogadores e o técnico Estevam Soares contam com a presença da torcida. Foram colocados à venda pouco mais de 21 mil ingressos. "É fundamental que o torcedor esteja conosco nesta reta final do Brasileirão", diz Estevam. A grande preocupação do elenco e da comissão técnica, porém, é superar o momento conturbado criado depois das demissões recentes do preparador físico Walmir Cruz e do assessor de imprensa Guilherme Prado. Além de lamentar a perda de dois companheiros, os jogadores e o técnico Estevam estão preocupados com algumas declarações que o presidente Mustafá Contursi deu durante a semana. Dentre outras coisas, o dirigente disse que as demissões fazem parte de "uma antecipação da renovação na estrutura do Departamento de Futebol do clube para o ano que vem". Ou seja: novas demissões podem acontecer. "Isso nos deixa um alerta que, se não formos bem e pisarmos na bola, pode haver uma grande reformulação", diz o zagueiro Daniel, que emenda: "Só acho que não podemos usar a demissão do Walmir como desculpa para uma derrota. O time está bem fisicamente e, a essa altura do ano, os treinos são mais técnicos e táticos. Na parte física, só fazemos manutenção."