Palmeiras pede árbitro experiente no jogo contra o São Paulo

A diretoria do Palmeiras já fez o alerta: é preciso escalar um árbitro experiente no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, para diminuir os riscos de confusão. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Gilberto Cipullo, um jogo como esse merece uma atenção especial, por envolver dois candidatos ao título, que brigam pela liderança.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Palmeiras e São Paulo é sempre um jogo importante, em qualquer circunstância. E esse é especial, pelo fato de as duas equipes estarem brigando pela liderança do campeonato. E ainda tem um fato especial que é a presença do Muricy no banco do Palmeiras pela primeira vez contra o São Paulo", explicou Cipullo, em entrevista ao site oficial do clube.

O dirigente palmeirense manifestou apoio à renovação da arbitragem que tem sido feita pela CBF, mas lembrou que o clássico de domingo merece um tratamento diferenciado. "Tem que ser respeitada a importância da partida. Deviam pensar na colocação de árbitros e assistentes bastante experientes, que possam levar a partida com serenidade", afirmou.

A CBF ainda não definiu a escala de arbitragem para os jogos do fim de semana, que são válidos pela 22.ª rodada do Brasileirão. Mas o sorteio dos árbitros e assistentes deve acontecer na tarde desta quinta-feira.