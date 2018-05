Palmeiras pede Fierro para liberar Vágner Love ao Flamengo

O Palmeiras já não faz questão de segurar Vágner Love. A postura do atacante desagradou aos dirigentes, que internamente discutem qual jogador do Flamengo poderia chegar em troca da liberação do atleta emprestado pelo CSKA Moscou, da Rússia, até julho de 2010 - outra forma, de acordo com o vice-presidente Gilberto Cipullo, seria uma compensação financeira.

Entre os nomes comentados está o do meia Gonzalo Fierro, de 25 anos. O chileno foi comprado pela Traffic, parceira do Palmeiras, neste ano, e ficou perto de ir para o Palestra Itália. Agora, como moeda de troca, pode desembarcar no clube. Seu contrato com o time da Gávea termina no dia 26 de agosto de 2010 e o fato de ele pertencer à Traffic facilitaria o acerto rápido.

Esse raciocínio vale também para o meia Éverton, outro nome que foi comentado nos bastidores do Palmeiras depois do pedido de Love para sair. O jogador de 21 anos, cujo vínculo também está ligado à empresa de J. Hawilla, tem contrato até dezembro. O Flamengo poderia deixar o caminho aberto para o Palmeiras, sem brigar por uma renovação.

O problema será convencer o clube rubro-negro a liberar os dois jogadores, ou pelo menos Fierro. A seu favor, o Palmeiras tem a informação de que o técnico Andrade sonha com um ataque em 2010 formado por Adriano e Vágner Love.

O Flamengo gostaria de empurrar para o negócio o atacante Denis Marques, com espaço reduzido após o retorno de Obina à Gávea e a possível chegada de Love.