Palmeiras pede mais de US$ 10 milhões para liberar Valdivia Valdivia não sai do Palmeiras por menos de US$ 10 milhões - o equivalente a cerca de R$ 21 milhões. É o que garantiu nesta terça-feira o vice-presidente Gilberto Cipullo, ao ser informado de que um empresário chileno traria ao clube uma proposta nesse valor vinda do futebol europeu. ?Acho pouco. O Valdivia vale mais que US$ 10 milhões?, disse Cipullo. O meia tem contrato até 2011 e seus direitos pertencem 100% ao clube. Ele foi contratado em julho por US$ 3 milhões - o equivalente a R$ 7 milhões, na época. Cipullo contou que o Colo-Colo tentou levar Valdivia de volta para o Chile em dezembro, por empréstimo, mas o Palmeiras recusou a oferta. ?Na época, ele nem tinha deslanchado. Mas sempre tivemos confiança no futebol dele?, disse Cipullo. ?E hoje o Valdivia é muito importante para o time. É ídolo da torcida e fará história no clube.? Cristián López, representante do meia, disse ao jornal La Tercera, do Chile, ter recebido uma oferta de US$ 10 milhões por ele: ?Existe o interesse de um clube europeu muito grande pelo Valdivia. Ele tem jogado bem e é natural que desperte atenção na Europa?. Cipullo nega ter sido procurado. ?Não chegou nenhuma oferta pelo Valdivia.? Para efeito de comparação: na atual seleção brasileira, só dois jogadores deixaram o Brasil por uma quantia superior a US$ 10 milhões, os atacantes Fred e Robinho. ?Nem sei dizer hoje o quanto custa o Valdivia porque não temos interesse em negociá-lo?, comentou Cipullo. ?Mas, seguramente, seria por um valor maior.? Chileno pega a seleção brasileira Valdivia deve ser titular da seleção chilena no amistoso contra o Brasil, dia 24, em Gotemburgo, na Suécia. Cipullo espera por uma boa atuação de seu camisa 10 - que já atuou, sem sucesso, no Rayo Vallecano, da Espanha, e no Servette, da Suíça. ?A Europa ainda não conhece o Valdivia?, diz Cipullo. O chileno é o principal nome do projeto ?bolsa de atletas?, criado pela diretoria para equilibrar as finanças do clube. Pelo projeto, jogadores terão parte de seus direitos repassados a um grupo de investidores. Além de Valdivia, estão na ?bolsa? Diego Cavalieri e David, entre outros. O negócio deve render R$ 10 milhões ao clube. Ainda nesta terça, Cipullo garantiu que Marcos não deixará o clube. O goleiro, que fraturou o antebraço contra o Juventus e ficará dois meses sem jogar, está irritado com conselheiros que pedem sua saída para dar chance a Diego Cavalieri. ?O Marcos é um ídolo, ninguém o quer longe?, disse Cipullo. ?Tem mais dois anos de contrato e vai encerrar a carreira aqui.? O próximo jogo é domingo, contra o Sertãozinho, no interior. Caio Júnior ainda não definiu o time. Martinez, que cumpriu suspensão, pode voltar no lugar de Michael.