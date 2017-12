Palmeiras: Pedrinho fala em vingança Pedrinho só saberá nesta quarta-feira após o treino se vai enfrentar o São Paulo, quinta-feira à noite, no Morumbi. Mas se depender da vontade do meia o clássico do Morumbi terá um sabor especial. "O grupo quer a vitória para devolver as derrotas na Libertadores", disse o jogador, referindo-se à eliminação palmeirense este ano nas oitavas-de-final da competição continental. Pedrinho, que não enfrentou o São Paulo nas duas derrotas (1 a 0, no Palestra Itália, e 2 a 0, no Morumbi), demonstra motivação extra para o jogo de quinta, apesar das duas equipes estarem em posições intermediárias na tabela de classificação. "Estamos a dez pontos do líder (Ponte Preta) e, depois do jogo em Caxias (contra o Juventude, dia 07) teremos mais dois jogos em casa (contra Ponte e Inter). Com uma boa seqüência de vitórias, poderemos voltar a brigar pelos primeiros lugares", disse o meia, que cumpriu suspensão no domingo e não jogou no empate diante do Atlético-PR. Se Pedrinho não sabe se joga, Lúcio tem certeza. O lateral-esquerdo não se recuperou de uma contusão no tornozelo esquerdo e será mais uma vez substituído por Fabiano. O goleiro Marcos ficará de fora mais uma vez. Ele treinou nesta terça-feira, não sentiu dores, mas como estava duas semanas sem treinar com bola, só deverá ser aproveitado a partir da próxima semana. Além de definir se joga com três meias (Juninho, Pedrinho ou Marcinho) ou retira um para manter o centroavante Gioino, o técnico Emerson Leão deve anunciar nesta quarta a escalação de Correa na lateral-direita no lugar de Baiano. O treinador gostou da atuação do jogador contra o Atlético-PR. Aliás, nesta terça Leão passou toda a manhã reunido com funcionários e diretores do clube traçando normas para as futuras mudanças na Academia de Futebol. Segundo o diretor José Ciryllo Jr., já está certo que as categorias de base do clube passarão a treinar no CT de Guarulhos. Outro ponto acertado é que os alojamentos que serão construídos servirão apenas para abrigar os jogadores nos dias de treinos em dois períodos. "Se você colocar na ponta do lápis concentrar a equipe em hotel ainda é mais em conta", afirmou o diretor.