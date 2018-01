Palmeiras: Pedrinho já treina com bola O meia Pedrinho, que vinha afastado da equipe principal do Palmeiras, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, já começou a treinar com bola novamente. Na próxima semana, deve ser reintegrado e passar a trabalhar normalmente, no mesmo ritmo dos outros jogadores. Em mais algumas semanas, ele deve estar à disposição do novo treinador do Palmeiras. Pedrinho, que está com 27 anos e chegou ao Palmeiras em 2001, tem contrato até julho. Recebeu algumas sondagens, mas a diretoria resolveu mantê-lo no elenco.