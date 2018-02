Palmeiras pega América para assumir 3.º lugar do Paulistão Para voltar a ficar na zona de classificação do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o instável time do América, em São José do Rio Preto, no Estádio Benedito Teixeira, no complemento da 16.ª rodada. Uma vitória deixa a equipe de Palestra Itália na terceira posição, já que o São Caetano foi derrotado pelo Bragantino. O time terá como principal destaque Edmundo, que completará 200 partidas com a camisa do Palmeiras. O atacante, por sinal, agitou o clima na última quarta, quando bateu boca com o volante e lateral Wendel, num desentendimento durante o rachão. No entanto, o incidente não afetou a harmonia do time. Pelo menos foi o que garantiu o técnico Caio Júnior, que também lamentou a ausência do chileno Valdívia, que está na seleção chilena. O substituto do meia será novamente William. Pelo lado do América, a equipe não terá o goleiro André Zuba, que está com caxumba. Adson será o substituto. O time de São José do Rio Preto perdeu os últimos três jogos e luta contra o rebaixamento. A expectativa é de que mais de 12 mil torcedores acompanhem o duelo. AMÉRICA x PALMEIRAS América - Adson; Eduardo Luis, Mateus e Marcos Paulo; Du, Doriva, Marco Antônio, Jéferson e Adriano Peixe; Reginaldo e Pedro Henrique. Técnico: Heriberto da Cunha. Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel, David, Dininho e Leandro; Pierre, Martinez, Michael e William; Edmundo e Osmar. Técnico: Caio Júnior. Árbitro: Kleber José de Melo. Horário: 20h30. Local: Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto.