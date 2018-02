Palmeiras pega o Rio Branco para embalar no Paulistão O Palmeiras encara neste domingo o Rio Branco, às 18h10, em Americana, já pensando em embalar no Campeonato Paulista. ?Dos nossos primeiros nove jogos (de 19 no total), seis serão em casa. Por isso, coloquei na cabeça dos jogadores que é fundamental essa arrancada no início?, diz o técnico Caio Júnior, que sonha alto. ?Talvez a gente garanta a classificação para as semifinais antes da metade da primeira fase.? O passo inicial já foi dado: vitória por 4 a 2 sobre o Paulista, no Palestra. ?Foi uma ótima estréia, mas não posso deixar o pessoal achar que isso basta?, diz Caio. ?Tenho de cobrar atenção total dos jogadores.? Mais uma vitória hoje deixaria o Palmeiras em posição bem confortável - além de manter 100% de aproveitamento, o time tem a vantagem de jogar as duas próximas partidas (Santo André e Barueri) em casa. ?Seria interessante somar o maior número de pontos agora para entrarmos em outra competição, a Copa do Brasil, mais tranqüilos?, avalia o técnico. Neste domingo, ele repete a escalação que bateu o Paulista, de Jundiaí. O técnico ainda não pode contar com Edmundo, Nen e os reforços Martinez, Leandro, Florentín e Cristiano, que seguem em busca da melhor forma física. Paulão estréia Depois da derrota para o Juventus (3 a 0, na Rua Javari), o Rio Branco quer a reabilitação, em casa, no Estádio Décio Vitta, contra o Palmeiras. Para a partida, o treinador Zé Teodoro deverá promover a estréia do zagueiro Paulão, ex-São Paulo, que deve entrar no lugar de Marcelo Magalhães, que não foi bem contra o Juventus; no ataque, a dúvida é entre Rodriguinho e Alê Menezes. Ficha técnica: Rio Branco x Palmeiras Rio Branco - Adir; Edson Mendes, Paulão (Marcelo Magalhães), Naílton e Vainer; Rodrigo Pontes, Felipe, Fernando e Rodrigo Batata; Rodriguinho (Alê Menezes) e Leandro Love. Técnico: Zé Teodoro. Palmeiras - Marcos; Dininho, Pierre e Edmílson; Paulo Baier, Wendel, Marcelo Costa, William, Valdivia e Michael; Osmar. Técnico: Caio Júnior. Juiz - Rodrigo Martins Cintra. Início - 18h10. Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP). TV - SporTV.