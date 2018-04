Palmeiras pega Penapolense tentando manter alto astral

SÃO PAULO - Uma simples vitória sobre o Oeste bastou para mudar o clima no Palmeiras. Nos últimos três dias, o técnico Gilson Kleina e os jogadores ostentaram sorrisos que não vinham sendo vistos com muita frequência na Academia. Com esse espírito mais leve, a equipe enfrentará o Penapolense neste domingo, às 17 horas, no Pacaembu, para se distanciar um pouco mais dos dias tristes de 2012.

A partida deste domingo será especial por se tratar do primeiro encontro do presidente Paulo Nobre e do diretor executivo José Carlos Brunoro com a torcida, após a dupla ter assumido o comando do clube durante a semana. Eles certamente estarão no Pacaembu e, muito provavelmente, serão bastante festejados pelos torcedores palmeirenses.

O fato de uma vitória sobre o modesto Oeste, na última quarta-feira, em São José do Rio Preto, ter provocado uma mudança no astral palmeirense pode parecer exagero, mas o Palmeiras dos dias de hoje é assim: qualquer bom resultado é festejado com euforia. "O resultado mudou o ambiente. É nítido que todos estão mais confiantes e com mais vontade. Quero que essa raça e essa determinação mostradas no último jogo se repita", disse Gilson Kleina.

Antes da partida contra o Oeste, o Palmeiras não vencia desde 20 de outubro, quando fez 2 a 0 no Cruzeiro, pelo Brasileirão. Depois, foram quatro derrotas e três empates, contando o jogo contra o Bragantino, na primeira rodada do Paulistão.

As mudanças fora de campo também ajudaram a melhorar o ambiente. Os jogadores reagiram bem ao primeiro contato com Paulo Nobre e Brunoro. Os dois prometeram que uma das primeiras providências que tomarão será pagar os direitos de imagem que estão atrasados.

A dedicação dos atletas aos treinos também chama a atenção. A leitura feita pela diretoria e pelo treinador é que a humilhação sofrida no ano passado fez muitos jogadores "acordarem" - e os que não reagiram assim já deixaram o clube.

Apesar do clima positivo, a equipe tem problemas. O maior deles é a entorse no joelho esquerdo do volante Souza. Titular absoluto, o jogador deverá ficar pelo menos três semanas fora de combate. Em seu lugar, entrará João Denoni.

O chileno Valdivia entrou bem contra o Oeste, mas ainda não tem condições físicas para ser titular. Assim, fica no banco de reservas mais uma vez. E Patrick Vieira continuará na equipe - ele, inclusive, está com moral por causa da boa atuação e do gol marcado na vitória de quarta-feira.