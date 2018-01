Palmeiras pega Santo André na final Palmeiras e Santo André vão disputar a final da 34ª Copa São Paulo de Juniores. Os dois finalistas jamais conquistaram o título, que será decidido sábado, às 11 horas, no estádio do Pacaembu. Na preliminar, Inter de Limeira e Vasco jogam pelo terceiro lugar. Os finalistas foram definidos na rodada dupla disputada na tarde desta quarta-feira, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, num campo pesado por causa das chuvas que caíram na cidade. O mau tempo também afastou o público. No primeiro jogo, o Palmeiras goleou a Inter de Limeira por 7 a 1, confirmando ter o melhor ataque da competição, com 24 gols. Já o Santo André venceu o Vasco por 2 a 0. O Palmeiras nunca foi campeão, mas já foi finalista em 1970, quando perdeu para o Corinthians. Esta é a primeira vez que o Santo André decidirá o título, com o respaldo de ter a melhor campanha da competição, com 6 vitórias, 16 gols marcados e sete sofridos. Como a disputa do terceiro lugar será disputado na preliminar da final, o departamento técnico da Federação Paulista de Futebol vai sugerir aos times (Vasco e Inter) que dispensem a prorrogação em caso de empate. Deve ser mantida a cobrança de ingressos: R$ 2,00 para adultos e R$ 1,00 para mulheres, crianças e aposentados. A Rede Vida e a ESPN Brasil vão mostrar os jogos ao vivo. Classificado - O Santo André não mostrou um futebol técnico, mas fez o suficiente para vencer o Vasco por 2 a 0, com gols de Tássio, aos 11, e Deni, aos 20 minutos do segundo tempo. O time carioca já tinha um jogador a menos, pela expulsão de Bruno Leite aos 39 da primeira etapa. No segundo tempo, Léo Coelho, do Vasco, e Leandro, do Santo André, também foram expulsos por terem trocado empurrões. O time carioca ainda perdeu seu zagueiro Wescley, por falta desleal. Grande susto - Nem tudo foi festa nos vestiários do Palmeiras, depois da goleada sobre a Inter de Limeira. O meia-atacante Júlio César sofreu um desmaio, depois de sentir tonturas durante o jogo ao chocar a cabeça com a de um adversário. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal da cidade, onde permanece em observação. Mas não inspira maiores cuidados.