Palmeiras pega Sertãozinho atrás de vaga para semifinal O Palmeiras visita o Sertãozinho, às 18h10 deste domingo, com a chance de entrar na zona de classificação à semifinal do Paulistão. O time está com 22 pontos e, além de precisar da vitória, torce para que Noroeste (24 pontos) e Paulista (25) não ganhem na rodada. Mas se depender do Sertãozinho, não será nesta rodada que o Palmeiras voltará a figurar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Paulista. Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o time da casa ocupa a 18.ª colocação, com apenas 11 pontos. E o técnico Barbieri sabe que uma derrota em casa deixará o time em situação complicada. Por isso, ele decidiu arriscar, colocando em campo uma equipe mais ofensiva. Ele deve sacar o meia Fabiano Souza para apostar na rapidez e ofensividade do meia-atacante Paulo Santos. ?Nossa intenção é manter a base, mas mexer na postura do time em campo. Precisamos dos três pontos e vamos em busca do nosso objetivo?, declarou Barbieri. SERTÃOZINHO X PALMEIRAS Sertãozinho - Bruno; Ricardo Lopes, Diguinho, Éder Gaúcho e Jailson; Emerson, Dic, Ceará e Paulo Santos; Márcio Mixirica e Cris. Técnico: Barbieri. Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel, Edmilson, David e Leandro; Pierre, Martinez, Michael (Francis), Valdivia e Edmundo; Osmar. Técnico: Caio Júnior. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Horário - 18h10. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP). TV - SporTV.