Palmeiras pensa em intertemporada na cidade de Jarinu

Tentando esquecer as duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode realizar uma intertemporada de 10 dias, e o local deve ser a cidade de Jarinu, a 84,08 km de São Paulo. Veja também: Dirigente desmente 'bebedeira' de jogadores "Jarinu sempre foi um local que nos trouxe um bom astral, dando confiança ao elenco, e eu acho que realmente pode ser interessante utilizar o tempo que temos para nos unir ainda mais", disse o técnico do Palmeiras, Caio Júnior, após o desembarque do time no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. O Palmeiras teria 10 dias de descanso antes da partida diante do Fluminense, já que a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão, pediu e a CBF mudou a data do jogo, passando do dia 11, domingo, para o dia 14, quarta-feira. Apesar do tempo que possui, o Palmeiras deverá ficar em Jarinu somente no sábado, já que os trabalhos físicos serão realizados na Academia de Futebol, durante esta semana.