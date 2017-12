Palmeiras perde até disputa por hotel Os diretores de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola e Américo Faria, levaram um ?baile? de Luiz Henrique de Menezes, do Corinthians, e conseguiram perder para o arquirival a chance de fazer a pré-temporada em Serra Negra. Luiz Henrique acertou ontem a papelada para ficar no Grande Hotel, obrigando o Palmeiras a procurar outra cidade para fazer a sua pré-temporada, em janeiro. Leia mais no Jornal da Tarde