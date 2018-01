Palmeiras perde Daniel por oito meses O Palmeiras que estreará nesta quarta-feira no Campeonato Paulista é diferente do que sonhava Jair Picerni. É balela a história de ?grupo fechado?. A política recessiva do presidente Mustafá Contursi fez com que o clube não conseguisse contratar atletas importantes para os planos de conquista do treinador. Finalmente ficou claro nesta segunda-feira que, por Jair, haveria mudanças no campeão brasileiro da Série B. Ainda mais depois que o zagueiro Daniel ficará fora do futebol por oito meses. Será operado nesta semana de lesão cruzado anterior do joelho esquerdo. "Eu tinha uma dado uma lista de reforços para o presidente Mustafá. Nosso time é certo mas precisaria de outros atletas. Os nomes foram escolhidos com o máximo cuidado. Tinha o Serginho do São Caetano que é zagueiro, volante, lateral. Também tinha o Aristizábal, o Mota, o Adriano Chuva, o Zé Carlos também do São Caetano. O Cléber do Sport que é um baita jogador, mas foi para o Vitória. A lista é boa. Mas comprar não é meu departamento", diz o treinador. Mustafá fez contato com a maioria dos atletas pedidos por Jair. A negociação foi o grande entrave. O presidente do Palmeiras foi irredutível. Não quis aumentar o teto salarial do clube de R$ 50 mil. A única exceção é Marcos que recebe R$ 120 mil. Os atletas preferiram outro destino. Tudo ficará mais complicado porque o dirigente já enviou ordem para Jair Picerni aproveitar o que puder da equipe de juniores que disputa a Copa São Paulo. O treinador sabe que precisa de atletas vividos, experientes. "Olha, nós iremos trabalhar com afinco. E sonhando chegar às finais. Mas reforços seriam fundamentais. Vou continuar conversando e pedindo. Ainda mais agora que soube do Daniel", lamentava Picerni. Daniel sofreu rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo. A lesão foi constatada nesta segunda-feira. "Vamos fazer a cirurgia o mais rápido possível. O período de recuperação é longo, perto de oito meses. Infelizmente, não houve saída. Ele já não estava com o joelho bom desde novembro. Estávamos tratando para evitar a cirurgia, mas, infelizmente, ele teve um choque na partida contra o Comercial. Só restou a operação", explicava o médico Vinícius Martins. O Palmeiras irá estrear nova camisa nesta quarta contra o Paulista. O verde será mais forte do que o habitual uniforme. "O diferencial estará no design. Será mais apertado nos ombros. O tecido também servirá como uma espécie de filtro solar, fator 120. Ela também será mais clean", promete a estilista da Diadora, Paula Spuch.