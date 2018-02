Palmeiras perde e é eliminado mais uma vez da Copa SP A sina continua para a equipe de juniores do Palmeiras. Neste domingo, o time alviverde foi mais uma vez eliminado da Copa São Paulo, torneio de maior tradição da categoria no País, ao ser derrotado pelo Taubaté por 2 a 0, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Com apenas quatro pontos em três jogos, o Palmeiras não tem mais chances de terminar o Grupo U na primeira colocação - o Taubaté subiu para seis - e, mesmo que fique em segundo, não entrará entre os dez melhores pelo índice técnico de todas as chaves. O clube do Palestra Itália é o único dos grandes de São Paulo que ainda não conquistou o título da Copa São Paulo de Juniores. E fez jus ao seu desempenho em campo. No primeiro tempo, a defesa falhou em momentos decisivos e o Taubaté fez 1 a 0 com Gabriel, aos 19 minutos, em uma cabeçada na grande área. Na segunda etapa, o Palmeiras teve a chance de empatar, mas o atacante Ramazotti desperdiçou uma cobrança de pênalti. Minutos depois, aos 34, João Kleber aproveitou um rebote na área palmeirense e marcou o segundo gol da equipe da casa, que ainda sonha em seguir na competição.