Palmeiras perde e sai da zona da Libertadores

Palmeiras perdeu para o Sport por 3 a 1, neste domingo, na Ilha do Retiro, pela 35.ª rodada do Brasileirão. Com isto, o time alviverde deixou a zona de classificação para a Libertadores. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Santos e Atlético-MG só empatam na Vila Belmiro: 2 a 2 Com o resultado, o Palmeiras permaneceu com 55 pontos foi e superado pelo Cruzeiro na classificação. Após a vitória sobre o Flamengo, o time mineiro chegou a 57 pontos e termina a rodada na terceira posição. Os palmeirense terminam a rodada na quinta colocação, empatados na pontuação com os flamenguistas, mas com um saldo de inferior (6 a 5). O time carioca segue entre os que vão à Libertadores. O resultado acabou ajudando, e muito, o Sport, que chegou a 47 pontos e agora precisa de mais dois pontos nos próximos três jogos para se salvar do rebaixamento. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, na quarta-feira (14), no Palestra Itália. Antes, no domingo, dia 11, o Sport visita o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Sport foi melhor até o gol, depois, só deu Palmeiras No primeiro tempo, o Sport pressionou o Palmeiras até conseguir o primeiro gol, o que aconteceu aos 26. Carlinhos Bala recebeu na área e tocou para da Silva, mas Gustavo interceptou o passe com a mão. Pênalti para o Sport, que o mesmo Da Silva bateu e marcou. Depois do gol do Sport, só deu Palmeiras e aos 37 quase saiu o empate. Depois de um cruzamento da esquerda, a bola passou por três defensores e chegou até Wendel, que bateu forte e acertou o travessão. Na sobra, Pierre tentou, mas Carlinhos Bala salvou. Valdivia ainda tentou a jogada, mas acabou caindo na dividida e não conseguiu chutar para o gol. SPORT 3 Magrão ; Luisinho Netto, César, Durval e Dutra; Everton , Adriano Gabiru (Fabio Gomes), Júnior Maranhão e Rosembrick (Bia); Carlinhos Bala e Da Silva (Reginaldo). Técnico: Geninho PALMEIRAS 1 Diego Cavalieri; Wendel (Paulo Sergio), Gustavo, David e Leandro (Valmir); Pierre, Martinez (Luiz Henrique), Makelele e Valdivia; Caio e Rodrigão. Técnico: Caio Júnior Gols: Da Silva, aos 26 minutos do primeiro tempo. Caio, aos 3, e Carlinhos Bala, aos 11 e aos 20 minutos do segundo tempo. Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS) Renda: Não disponível Público: Não disponível Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) O empate do Palmeiras saiu apenas no segundo tem e de uma forma inédita neste campeonato. Makelele recebeu em velocidade na área e foi derrubado pelo goleiro Magrão. Pênalti para o time alviverde, que Caio cobrou bem e conferiu. Após empate, Palmeiras não segura o Sport Mas a alegria palmeirense durou apenas oito minutos. Aos 11, Adriano Gabiru lançou Carlinhos Bala. Ele recebeu na direita, invadiu a área e bateu cruzado, sem chance para Diego. O gol animou o Sport e abalou o Palmeiras, principalmente o desatento zagueiro Gustavo. Aos 20, depois de chutão para a área do palmeirense, ele tentou recuar para o goleiro Diego, mas cabeceou fraco. Carlinhos Bala foi rápido o suficiente para se antecipar e desviar para fazer 3 a 1 e definir a partida. Os palmeirense chegaram a marcar o segundo gol - que mesmo assim não tiraria o time da quinta posição no campeonato -, mas o arbitro anulou acertadamente a jogada alegando que Caio estava impedido antes de completar.