Palmeiras perde em Arapiraca: 1 a 0 A noite de quarta-feira não poderia ser pior para o Palmeiras. Além de ter jogado mal e perdido para o fraco ASA-AL, em Arapiraca, por 1 a 0, na estréia da Copa do Brasil, a equipe poderá ficar sem seus principais meias, Alex e Lopes, para o jogo de sábado, contra o Bangu, pelo Torneio Rio-São Paulo. Os dois jogadores deixaram o campo machucados e serão avaliados amanhã pelos médicos. Com o resultado, o Palmeiras terá de vencer os alagoanos no jogo de volta por dois ou mais gols de diferença na quarta-feira, no Palestra Itália, para avançar na competição. Os palmeirenses foram a Arapiraca com a intenção de definir a classificação já no primeiro confronto. Para isso, precisariam vencer com vantagem de pelo menos dois gols. A equipe da casa, porém, iniciou a partida exercendo forte marcação e dificultando o trabalho de Alex, Lopes, Christian e Itamar. Aos 16 minutos, Alex sofreu pancada na perna esquerda e foi substituído por Muñoz, que não entrou bem. Os paulistas tiveram apenas duas chances na primeira etapa, uma em cabeçada de Thiago Matias e outra em chute de Galeano, que ganhou a vaga de Fernando. No intervalo, o técnico Vanderlei Luxemburgo reclamou do desempenho de seu time. "Estamos aceitando o jogo deles", comentou. Mas o Palmeiras voltou ainda pior na segunda etapa e foi pressionado pelo ASA, que quase abriu o placar em chute de Jânio, bem defendido por Marcos. Aos 36 minutos, saiu o gol da vitória dos alagoanos. Sandro Goiano cabeceou com força, sem chance de defesa para o goleiro da seleção brasileira. Só a partir daí o Palmeiras lembrou que estava disputando uma partida de futebol e começou a jogar. Fernando e Thiago Matias acertaram a trave do goleiro Veloso, que ainda fez grande defesa em finalização de Itamar. Mas era tarde demais para uma reação. "Isso não pode acontecer. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos e acabamos perdendo o jogo", lamentou Galeano, que teve atuação discreta. Na saída, Christian reclamou de dois pênaltis não marcados em favor do Palmeiras, que viaja amanhã para o Rio. Outros resultados: Comercial-MS 1 x 1 Internacional-RS, Independente-AP 1 x 1 Flamengo-PI, Vila Nova-GO 2 x 4 Fortaleza, Londrina 4 x 4 Goiás, Paysandu 3 x 0 Atlético-RR, Brasiliense 1 x 0 Vasco-AC, Vitória 6 x 0 CENE-MS, Ceará 2 x 0 Rio Negro e São Raimundo-MA 1 x 1 América-RN.