Palmeiras perde em Araraquara para o Sport e está fora da Copa São Paulo

Não será este ano que o Palmeiras realizará o sonho de ser, pela primeira vez na história, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, o time paulista caiu para o Sport por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e deu adeus ainda na segunda fase da competição. Este é o quarto grande clube brasileiro que é eliminado prematuramente.

Na última segunda-feira, o Grêmio já tinha caído para o Mirassol em Votuporanga e o Atlético-MG foi despachado pelo Botafogo em São José do Rio Preto. Com três títulos e melhor campanha na primeira fase, o São Paulo também deu adeus à competição, nesta quarta, quando perdeu nos pênaltis para a Chapecoense.

O Sport começou o jogo no campo de defesa, buscando valorizar a posse de bola e diminuir os espaços do adversário, tanto que as principalmente oportunidades do Palmeiras no primeiro tempo saíram apenas nos erros dos pernambucanos, que pecavam principalmente na saída para o campo de ataque. Em seu melhor momento em campo, o time paulista perdeu duas oportunidades claras com Gabriel Barbosa e Juninho.

E o castigo veio logo aos dois minutos da etapa final. Fabrício dominou a bola no círculo central e buscou Serra na lateral direta. Ele puxou a marcação na grande área e rolou para trás, para Bala, que tentou a finalização de primeira, mas acabou achando Wallace na segunda trave. Sem goleiro e sem marcação, o atacante só empurrou e abriu o placar para o Sport. Este foi o sexto gol sofrido pelo Palmeiras em apenas quatro jogos.

Atrás no placar, o time paulista abriu mais os pontas para tentar superar a marcação. Mas a mudança também deu mais espaço para a equipe pernambucana, que passou a jogar no contra-ataque, mas não conseguiu assustar o goleiro Daniel Fuzato. Nos minutos finais o Sport ainda teve um pênalti a seu favor, mas Araçoiaba acabou desperdiçando.

Na próxima fase, o clube pernambucano terá pela frente o Batatais.

MAIS CLASSIFICADOS

Com um gol de Nenê aos 46 minutos do segundo tempo, o São Carlos venceu o Independente-SP por 3 a 2 no Luisão e também garantiu a classificação para a terceira fase. O time terá pela frente o Vasco, que bateu o Botafogo-SP nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal.

Confira os jogos da próxima fase que já estão definidos:

Mirassol x Náutico

Botafogo x Novorizontino

Ponte Preta x Paraná

Sport x Batatais

São Carlos x Vasco

Paulista x Red Bull Brasil

Chapecoense x Capivariano

Primavera x Ituano