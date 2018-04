Palmeiras perde em casa, mas continua no G-4

Sem contar com o meia Valdívia - expulso na última partida -, o Palmeiras perdeu para o Juventude por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Palestra Itália, em partida válida pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Apesar do tropeço, a equipe ainda se mantém na zona da Libertadores, com 55 pontos, na quarta colocação, graças à derrota do Cruzeiro para o Botafogo, mas o plano do técnico Caio Júnior em aproveitar os três jogos que tinha direito, em casa, terminou, e o Palmeiras agora precisa somar pontos fora de casa para assegurar sua vaga. Já o Juventude chegou aos 35 pontos, na vice-lanterna, e ainda precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. Curiosamente, esta é a primeira derrota em casa desde o dia 29 de agosto, quando perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, assim como o primeiro revés do terceiro uniforme palmeirense. Antes, o Palmeiras somava quatro vitórias com a camisa verde-limão. Tendo que contar com Martinez para ajudar Caio na armação de jogadas, o Palmeiras encontrou muitas dificuldades. Já o Juventude, sem nada a perder, saia para o ataque, assustando o goleiro Diego Cavalieri. Mesmo sem criar jogadas, o Palmeiras teve uma clara chance para abrir o placar aos 25 minutos, numa bicicleta do atacante Rodrigão, que acertou o travessão. A resposta do Juventude, no entanto, foi fulminante, já que o zagueiro Régis, no minuto seguinte, abriu o placar, de cabeça. Palmeiras 0 Diego Cavalieri; Paulo Sérgio (Luís ), Gustavo, Dininho (David) e Valmir (Willian); Wendel, Makelele, Martinez e Caio; Luiz Henrique e Rodrigão Técnico: Caio Júnior Juventude 1 Michel Alves; Barão (William ), Danilo e Régis; Camazzola, Renan, Lauro , Bruno (Vanzini) e Renato ; Alex Alves e Tadeu (Tiago) Técnico: Beto Almeida Gols: Régis, aos 26 minutos do primeiro tempo Árbitro: Sérgio Carvalho (DF) Renda: não disponível Público: 16.577 pagantes Estádio: Palestra Itália, em São Paulo (SP) Em desvantagem, o Palmeiras esbarrou mais uma vez na falta de criatividade de seu meio-campo, deixando o ataque à mercê da defesa adversária. Martinez, aos 35, quase empatou numa cobrança de falta, mas a bola bateu na trave direita. Sem muitas opções no banco de reservas, o técnico Caio Júnior optou por tirar os laterais Paulo Sérgio e Valmir para as entradas de Luiz e Willian, respectivamente. A intenção era dar mais força ao ataque, com cruzamentos para a finalização de Rodrigão, mas não foi o que aconteceu, deixando a torcida impaciente com os erros de passes na entrada da área do Juventude, que teve William expulso aos 20 minutos do segundo tempo. Com um jogador a mais, o Palmeiras ganhou terreno, mas não soube aproveitar, tendo como chance apenas um chute mascado de Luiz Henrique, aos 34. O goleiro Michel Alves fez boa defesa. A partir daí, o que se viu foi o desespero dos jogadores, com chutes de longa distância, sem direção, até o apito final. Agora, o Palmeiras encara o Sport no próximo domingo, às 18h10, na Ilha do Retiro, enquanto o Juventude enfrenta o campeão da competição, o São Paulo, na quarta-feira, dia 7, às 21h45, em Caxias do Sul.