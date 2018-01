Palmeiras perde jogo-treino em casa O Palmeiras já iniciou a preparação para a próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, a equipe participou de um jogo-treino contra a equipe do União Barbarense, no CT da Barra Funda. Perdeu por 2 a 1, gols de Edmílson e Chico Marcelo para a equipe de Santa Bárbara d?Oeste e Edmílson para o Palmeiras, mas o técnico Jair Picerni, apesar de descontente com o resultado, considerou o trabalho positivo. "Estes jogos são importantes para o time ganhar ritmo e ficar esperto. Especialmente os reservas, para que eles estejam preparados quando a gente precisar", disse Picerni. E o técnico avisa que as partidas também servem como oportunidade para aqueles que estão no banco mostrarem serviço e ganharem chance no time titular. O próximo jogo-treino será na quarta-feira, contra a seleção do Catar. Picerni só lamentou a ausência de Pedrinho, contundido, nas atividades. "Seria importante se ele pudesse participar." Sobre os próximos confrontos, o técnico não descarta adotar algumas novidades em campo. Uma delas pode ser a presença de Muñoz no ataque. O atacante jogaria ao lado de Vágner e Edmílson, que atuariam um pouco mais recuados, tal como na vitória sobre o Marília por 2 a 1. Assim, o time poderia ter três atacantes em campo, embora com funções diferentes. Picerni também trabalha para aumentar a agilidade e a técnica do time. Para o treinador, a qualidade dos jogos da Série B do Brasileiro deve melhorar nesta etapa, com uma redução do jogo de maior contato físico. Preocupação - Já que o momento é de pensar no futuro, Picerni não escondeu que está preocupado com a possibilidade de Alceu, Diego Souza e Vágner serem convocados para a seleção brasileira sub-20 que disputa o Mundial em novembro, justamente na época das finais da Série B. O técnico diz que já falou com a diretoria do Palmeiras para negociar a permanência dos jogadores. "Qualquer um que saia é um prejuízo grande para a equipe", avaliou.