Palmeiras perde Mina por até três meses e Dudu por cerca de um mês

O jogo da eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores, para o Barcelona, do Equador, na quarta-feira, deixou no elenco vários problemas de lesões. O principal deles é do zagueiro Mina. O colombiano, titular absoluto do técnico Cuca, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, deixou o campo ainda no primeiro tempo e como precisará passar por cirurgia, vai ficar cerca de três meses sem atuar.

A lesão de Mina vai tirar o defensor das partidas pela seleção colombiana pelas duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo entre o fim de agosto e o começo de setebrmo. Presente nas convocações do técnico José Pekerman, o zagueiro ai perder o encontro com a Venezuela, fora de casa, e o Brasil, em Barranquilla. Segundo o Palmeiras, o prazo mínimo de recuperação é de dois meses e meio.

A lista de jogadores no departamento médico do Palmeiras é maior. O atacante Dudu sentiu uma lesão na coxa esquerda no segundo tempo, deixou o time durante a partida e ficará até quatro semanas sem atuar. Outro problema entre os titulares foi durante os pênaltis. O goleiro Jailson sentiu a virilha ao tentar defender uma das cobranças dos equatorianos, reclamou de dores, foi submetido a exames e é dúvida para os próximos jogos.

O elenco também continuará com dúvidas em outras posições. O lateral-direito Mayke, com entorse no tornozelo, ainda não tem previsão de retorno. O jogador sentiu o problema durante treino do elenco no último fim de semana. O volante Bruno Henrique deixou o gramado do Allianz Parque com dores, mas segundo o departamento médico do Palmeiras, como foram apenas cãibras, ele não preocupa. O zagueiro Juninho está em fase final de recuperação de problema no tornozelo e é outro que fica fora dos compromissos seguintes.

Por outro lado, os exames nesta quinta-feira trouxe como boa notícia o bom estado do meia Moisés. O jogador sentiu dores no joelho esquerdo, operado em fevereiro, e saiu da partida mancando. A ressonância magnética mostrou que não houve nada grave e, portanto, ele seguirá à disposição do técnico Cuca. No entanto, Moisés não atua no próximo fim de semana para continuar no processo de recuperação da cirurgia.

O próximo jogo do Palmeiras é no domingo contra o Vasco, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. A partida vale pela primeira rodada do segundo turno da competição.