Palmeiras perde nos pênaltis e dá adeus à Copa São Paulo

O Palmeiras não resistiu ao América-MG e deu adeus à 47ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes empataram por 1 a 1 neste domingo, mas os mineiros levaram a melhor na disputa de pênaltis. Classificado, o América-MG se garantiu nas quartas de final, mas ainda não sabe quem será seu próximo adversário.

Jogando no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, os mineiros abriram o placar logo aos seis minutos, com um gol de Guilherme, subindo sozinho para completar, de cabeça, uma cobrança de escanteio da esquerda. O Palmeiras conseguiu empatar aos 12 da segunda etapa em uma bela jogada individual de Kauê. Na disputa de pênaltis, os dois times converteram todas as cobranças até o último chute palmeirense, quando Augusto bateu para fora.

Segundo colocado do Grupo 28, que contava ainda com São Caetano, Pérolas Negras, do Haiti, e Juventus-SP, que ficou com a liderança da chave, o América-MG cresceu ao longo da competição e, no mata-mata, já tinha eliminado o Vasco e o próprio Juventus.

Nas quartas de final, o América-MG enfrenta o time de melhor campanha entre os que perderem na quarta fase. Por enquanto, Corinthians, Ituano, Sport e Cruzeiro já garantiram vaga e os outros dois classificados saem dos confrontos entre Bahia x Flamengo e São Paulo x Rondonópolis, que serão disputados ainda neste domingo.