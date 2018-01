Palmeiras perde para o Mogi Mirim O Palmeiras tropeçou nesta quinta-feira à noite pelo Campeonato Paulista ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Mogi Mirim, em pleno Estádio Palestra Itália. A partida não foi favorável ao Palmeiras em momento algum. Primeiro, aos nove minutos, uma das torres de iluminação apagou e o jogo ficou paralisado por cerca de 35 minutos. Na volta, o Mogi fez 1 a 0, gol de Mendes, de cabeça. No segundo tempo, mesmo com as mudanças e a pressão, quem marcou gol foi novamente o Mogi Mirim, agora com Fábio Costa, de pênalti, aos 29 minutos. Ricardinho, aos 34 minutos, também de pênalti, descontou, fechando o placar em 2 a 1 para o time visitante. Com este resultado negativo, o Alviverde chega com o moral baixo para o clássico de domingo, contra o São Paulo.