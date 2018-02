Palmeiras perde um mando de campo Julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva nesta terça-feira, o Palmeiras perdeu mando de uma partida no Campeonato Paulista, por causa da briga entre torcedores palmeirenses durante o clássico com o São Paulo, no Morumbi. O jogo com o Marília, no dia 26, que seria no Palestra Itália, deve ser em Campinas ou Mogi Mirim. "Acho a punição injusta, totalmente errada. O clube não tem nada a ver com briga de torcedores. O problema é da polícia, da Justiça. O clube não pode arcar com essa responsabilidade", reclamou o técnico Candinho.