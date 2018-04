Palmeiras perde zagueiro Maurício Ramos por até 40 dias

O Palmeiras não poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos por pelo menos um mês. Exame realizado pelo jogador nesta segunda-feira mostrou que o defensor sofreu uma lesão aguda no púbis. Com isso, a previsão do departamento médico é de afastamento por entre 30 e 40 dias.

Veja também:

Palmeiras confirma intenção de ter Danilo em definitivo

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"O prazo inicial era 15 dias, mas após os exames e a constatação da lesão, aumentou o prazo de recuperação entre 30 e 40 dias. Inicialmente, não vai precisar fazer cirurgia. Vamos realizar um trabalho de fisioterapia e acompanhar a evolução da lesão. Se for necessário, vamos operá-lo após o término do Campeonato Brasileiro, mas é preciso aguardar como ele vai evoluir nesse período", explicou Vinícius Martins, médico do Palmeiras.

Maurício Ramos voltou a reclamar de dores no triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense e lamentou a gravidade da lesão. "Estou muito triste com o que aconteceu, mas sei que é do futebol. Cabe a mim esperar, mas sou um atleta que tem muita esperança e vou fazer de tudo para voltar na fase final da competição", comentou.