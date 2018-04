Palmeiras perde zagueiro por 6 semanas O técnico Estevam Soares, do Palmeiras, não poderá contar com o zagueiro Leonardo por, pelo menos, seis semanas. O jogador teve a perna esquerda fraturada nos minutos finais do jogo contra o Coritiba, domingo. Mesmo assim, ficou em campo até o apito final. O também zagueiro Nen teve mais sorte. Ele havia saído do jogo no intervalo, com suspeita de fratura numa costela. Nesta segunda-feira, passou por um exame de raio X e não teve nenhum problema diagnosticado. Se perdeu Leonardo, machucado, Estevam pôde comemorar o retorno do também zagueiro Daniel. Por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, ele não jogava havia oito meses. Mas foi muito bem contra o Coritiba. TÍTULO - Os jogadores do Palmeiras admitem que o título brasileiro está cada vez mais distante. O time, que ocupava a ponta da tabela havia menos de um mês, hoje está em oitavo, a nove pontos de distância dos líderes Santos e Atlético-PR. ?Perdemos muitos pontos em casa, e agora o título está mais longe?, diz o volante Magrão, que admite uma certa dificuldade do time em se adaptar ao sistema de disputa do Brasileiro. ?Temos que aprender a jogar um campeonato por pontos corridos. Não é tão simples assim.? (Vale lembrar que, enquanto a maioria dos clubes disputa o segundo Brasileirão por pontos corridos, o Palmeiras está estreando nesse tipo de disputa, já que, em 2003, jogou a Série B, torneio que teve uma fase final com dois quadrangulares). Para o técnico Estevam Soares, o Palmeiras não pode se concentrar em título no momento. ?Ainda faltam 15 rodadas. Mais importante do que falar em título é conseguir uma vitória logo, para sairmos desta situação ruim.?