Palmeiras: período de adaptação continua Os jogadores do Palmeiras estão otimistas quanto à possibilidade de se adaptarem ao esquema de trabalho do técnico Estevam Soares já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 13. ?Acho que falta entre 30% e 40% para a gente encaixar o estilo de jogo dele e acredito que já contra o Vasco vai ficar bem claro como vai ser daqui para frente?, observou o lateral Lúcio. Segundo o jogador, os primeiros dias sob o comando do novo treinador foram os mais difíceis, porque além de precisar se adaptar a uma nova rotina de trabalho, o time também está encarando o desafio de modificar um pouco a maneira de jogar. ?O Jair (Picerni) prezava muito a marcação sem a bola, mas o Estevam ainda mais?, diz Lúcio. Além disso, segundo ele, o novo treinador palmeirense tem exigido dos jogadores, especialmente dos laterais, que fiquem mais com a bola e, quando o ataque não é possível por um lado, procurem inverter a posição. O lateral Daniel Martins sofreu menos com as mudanças porque já tinha sido comandado por Estevam. ?Trabalhei com ele na Ponte Preta por uns seis meses em 1999?, lembrou o jogador. Mesmo assim, ele disse que algumas coisas do trabalho do novo técnico são novidade. ?Ele (Estevam) mudou bastante, está mais experiente, e eu também porque, na época em que trabalhamos juntos eu estava começando.? Daniel Martins espera que com o bom desempenho na vitória contra o Coritiba, na última rodada, tenha sido suficiente para ganhar mais uma chance no time titular. O técnico, por seu lado, diz que só no fim da semana, depois do período de intertemporada fora da cidade, é que vai optar por Daniel ou Baiano. Estevam já estabeleceu que o grupo viaja na quarta-feira e volta no sábado, mas o local da concentração ainda não foi definido.