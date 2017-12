Palmeiras permanece sem técnico A diretoria do Palmeiras ainda busca um treinador para a temporada 2002. A negociação com Vanderlei Luxemburgo está suspensa (mas pode ser retomada), e outros nomes cotados são os de Geninho, do Atlético-PR, e Toninho Cerezo, que está no Japão, e até de Giba, que neste sábado deixou o Etti-Jundiaí.