Palmeiras permite empate do Rosario nos acréscimos O Palmeiras perdeu uma grande chance de ficar muito próximo da classificação às oitavas-de-final da Libertadores, ao só empatar com o fraco Rosario Central, nesta quinta-feira à noite, na Argentina, por 2 a 2. O time do técnico Emerson Leão soma seis pontos e o Rosario tem dois. Como se esperava, o Rosario iniciou no ataque e conseguiu seu gol logo aos 5 minutos, com Ruben, após falha de Sérgio, que não saiu no cruzamento. O Palmeiras errava muitos passes e não conseguia armar os contra-ataques. Edmundo chegou a discutir com Marcinho. Na primeira jogada lúcida, aos 18 minutos, Lúcio tocou de calcanhar para Edmundo, que lançou Marcinho Guerreiro. O volante invadiu, trombou com o goleiro argentino e a bola sobrou para Washington: 1 a 1. Com a igualdade, o Palmeiras passou a tocar melhor a bola e o Rosario, sem a violência aguardada, mostrou todas as suas limitações. Com o domínio do jogo, o time de Palestra Itália poderia ter terminado a primeira etapa em vantagem. Na melhor jogada, Paulo Baier foi lançado na esquerda e cruzou para Washington finalizar. Castellano defendeu, Edmundo tentou aproveitar o rebote, mas o goleiro voltou a defender. Aos 39, o juiz uruguaio Roberto Silveira anulou erradamente o gol de Paulo Baier, ao marcar impedimento. No segundo tempo, o Palmeiras procurou mais se defender. Teve duas grandes chances desperdiçadas por Lúcio e Paulo Baier, mas conseguiu o gol com Washington aos 43. Quando parecia garantida a vitória, Ledesma empatou aos 46. O Palmeiras chega nesta quinta-feira às 9 horas, em Cumbica, e joga domingo contra o Corinthians.