Palmeiras perto da zona de rebaixamento O Palmeiras já está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro: 18º colocado, com apenas quatro pontos. A derrota (2 a 0) para o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, afundou ainda mais o time, que não vence há três rodadas. Nos últimos quatro jogos, a equipe marcou apenas um gol - Marcinho, cobrando pênalti contra o Paraná. O técnico Paulo Bonamigo resumiu assim a desgraça: "Temos de levantar a cabeça." O treinador disse ainda que o Palmeiras foi melhor que o Cruzeiro, mas só no primeiro tempo. "Tivemos a maior posse de bola, mas faltou definir melhor ao gol, principalmente no primeiro tempo. Agora, temos um jogo complicado contra o São Paulo. Temos de levantar a cabeça", resumiu Bonamigo. Para complicar, Magrão, que há quase um mês não jogava, foi expulso e não enfrenta o líder Santos, domingo, no Parque Antártica, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, na decisão da vaga das oitavas-de-final da Libertadores, Magrão tem presença garantida. O treinador reconheceu que a saída do volante provocou um estrago no seu time. "A expulsão do Magrão descoordenou um pouco a nossa equipe", insistiu Bonamigo. O jogo no Mineirão, segundo o técnico palmeirense, serviria também como um treinamento de luxo para enfrentar o São Paulo na no Morumbi - o Palmeiras precisa vencer no mínimo por 2 a 1 para se classificar. A desculpa para a derrota ontem foi a falta de entrosamento e tempo para treinar. "Estamos enfrentando uma seqüência intensa de jogos decisivos, quase não treinamos. Isso influi no comportamento do time", disse Bonamigo. " Tivemos bons momentos no jogo no primeiro tempo, mas desperdiçamos. Depois caiu bem naquilo que o Cruzeiro tem caracterizado, que é o contra-ataque, aquela bola em diagonal longa. E não conseguimos mais fazer aquela pressão." Bonamigo - Apesar da seqüência de derrotas, Bonamigo ainda não balança no cargo. Nesta segunda-feira, os jogadores se apresentam à tarde para trabalho de recuperação. Na terça-feira, o time faz um treino, quando Bonamigo deve definir a equipe que enfrentará o São Paulo.