Palmeiras perto de garantir sua vaga Jair Picerni, técnico do Palmeiras, insistiu durante a semana que a partida de hoje, às 21h (com TVs Record e SBT ao vivo), contra a Ponte Preta, em Campinas, pelo Paulistão, seria um marco de seu trabalho. Ele também diz que o time está no caminho certo para lutar pelo título paulista. Mesmo que o futebol apresentado até agora não tenha convencido ninguém. Apesar das três vitórias consecutivas - contra o Operário-MT, pela Copa do Brasil, o Guarani e o Ituano, no Paulista -, Picerni não quer correr riscos. Para isso ele vai tentar buscar, com palavras de incentivo, manter o controle do grupo e tentar conquistar hoje, de forma antecipada, uma das oito vagas para as quartas-de-final da competição. Leia mais no Jornal da Tarde