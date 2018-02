Palmeiras perto de um acerto com Alex Mineiro

Antigo sonho palmeirense, Alex Mineiro chega nesta quinta-feira a São Paulo para definir em qual time jogará em 2008. O atacante, que atuou pelo Atlético-PR neste Brasileirão, tem propostas de Palmeiras - o favorito para ficar com ele -, Flamengo e Fluminense e, segundo seu empresário, deve continuar atuando no Brasil no ano que vem. "Temos propostas do exterior e do Brasil, mas as de fora não estão interessantes", observou Marcelo Robalinho. "Por isso, a tendência é que ele fique." Segundo o diretor de futebol Toninho Cecílio, o jogador já tem tudo acertado com o alviverde. "O negócio está bem encaminhado, mas faltam alguns detalhes para a diretoria anunciá-lo de forma oficial. Ainda não assinamos o contrato e por isso é preciso cautela", justificou o dirigente. Marcelo Robalinho confirma que já recebeu proposta do Verdão. "No Brasil, apenas o Palmeiras e o Fluminense me procuraram, mas ainda estamos estudando as propostas." De acordo com Robalinho, o maior concorrente à proposta palmeirense é o desejo do jogador de disputar a Copa Libertadores. Fluminense e Flamengo, que conversou com o jogador por intermédio do presidente Kléber Leite, irão disputar a competição no ano que vem. "É um diferencial que esses dois clubes têm, pois o Alex Mineiro quer muito disputar essa competição." Mas fez uma ressalva. "Ele também gostaria de jogar pelo Palmeiras e existem cláusulas na proposta que podem favorecer esse acerto." Alex Mineiro já havia sido sondado pelo Verdão no meio do ano, quando o time de Caio Júnior estava com sérios problemas ofensivos. Não acertou e o Palmeiras acabou contratando Rodrigão, outro atacante que pertence ao Atlético-PR. Embora tenha feito alguns gols, Rodrigão não é visto como o jogador ideal para o clube. "O Palmeiras está encaminhando para fazer uma equipe competitiva em 2008. E precisamos de jogadores com qualidade e personalidade, exatamente o perfil do Alex", analisou o técnico Caio Júnior. O treinador, aliás, também deve definir seu futuro ainda esta semana. De acordo com o treinador, amanhã haverá uma reunião entre ele e a diretoria para definir se continua no Palmeiras. "Ainda não deu para conversar porque nos últimos dias tive de ir ao Rio de Janeiro. Mas vamos conversar e a tendência é que eu fique."