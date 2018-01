Palmeiras perto do acerto com Aloísio A contratação do atacante Aloísio, do Paris Saint-Germain, pode ser definida nesta quinta-feira pelo Palmeiras. O empresário do jogador, Jorge Machado, deve seguir para a França, onde pretende acertar a saída do jogador. "O que eu posso dizer é que salário não será problema. O Aloísio quer voltar ao Brasil. Ele acha importante estar em atividade, e o Palmeiras é um grande time. Espero resolver tudo com o Paris Saint-Germain e depois o jogador irá ao Palmeiras", disse Jorge Machado nesta quarta-feira.