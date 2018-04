Palmeiras perto do acerto com César O Palmeiras vai, aos poucos, montando um time forte para a temporada 2002. Nesta quinta-feira, a diretoria praticamente acertou a contratação por empréstimo do zagueiro César, que estava no Rennes, da França. E, no sábado, deve anunciar o retorno do meia Alex, que entrou em acordo com o Parma e foi liberado para ficar no Brasil no primeiro semestre. César ainda não discutiu as bases salariais com a diretoria palmeirense, mas já afirmou que "está louco" para voltar ao País e, por isso, não dificultará o acerto. Entre Rennes e Palmeiras tudo está definido. Segundo Jose Fuentes, empresário que intermediou a negociação, o empréstimo será de um ano e o clube brasileiro pagará aproximadamente US$ 150 mil. O diretor de futebol Sebastião Lapola disse que os "contatos estão bem adiantados", mas não quis confirmar que o negócio já tenha sido fechado. O zagueiro, de 26 anos, despontou em 1996, quando chegou à final do Campeonato Brasileiro com a Portuguesa. Em meados de 99, transferiu-se para o Paris Saint-Germain, onde ficou por um ano. Em 2000, o São Paulo tentou contratá-lo, mas não houve acordo financeiro. César, então, foi para o Rennes, também da França, pelo qual marcou dois gols. Pelo PSG, havia feito só um. O atleta deverá apresentar-se no início de fevereiro e fazer dupla com Alexandre. Em relação à volta de Alex, tudo caminha para um final feliz. O meia, acompanhado do advogado Mafuz Antônio Abraão, esteve na sede da Fifa, em Zurique, na terça-feira, para definir sua situação com o Parma, clube com o qual tem vínculo. Os italianos lhe deviam duas parcelas referentes aos 15% do valor de sua transferência do Palmeiras para o Parma e, por isso, Alex conseguiu na Justiça se desvincular do clube e ficar livre para escolher seu caminho. Mas a batalha judicial não estava sendo interessante para nenhuma das partes e, por isso, foi proposto um acordo. Nesta quinta-feira, Alex reuniu-se com o presidente do Parma, Stefano Tanzi, e definiu seu futuro. O jogador aceitou receber um valor pouco menor ao que teria direito e, em compensação, foi liberado para jogar no Brasil no primeiro semestre. O Parma não vai cobrar nada pelo empréstimo. Quem contratá-lo terá de pagar apenas o salário do meia. Segundo Lapola, Alex está perto do Palestra Itália, mas o Palmeiras tem a concorrência do rival Corinthians e do Vasco. Ele chega sábado cedo a São Paulo para definir o futuro. Os dirigentes do Parma, porém, deixaram claro que o querem de volta em 1º de julho, para defender o clube na próxima temporada. "Mas ainda não acertei nada com o Palmeiras", declarou Alex por meio de sua Assessoria de Imprensa. De volta ao Brasil, o jogador retoma o sonho de jogar a Copa do Mundo. O técnico da seleção, Luix Felipe Scolari, não esconde ser fã de seu futebol.