Palmeiras perto do acerto com Cristian O Palmeiras está livre para contratar o meia Cristian, do Paraná Clube. Perdeu a concorrência que prometia ser dura do São Paulo. O empresário do jogador, Odário Duraens, agora só tem nas mãos a proposta palmeirense para contratação por 1 ano. O técnico Estevam Soares diz que Cristian "é um jogador habilidoso e veloz. Se nós conseguirmos fechar com ele será muito útil para essa temporada, realmente muito importante na história do Palmeiras. Estou esperando que o negócio seja fechado." O treinador do Palmeiras está insistindo com Cristian, porque o presidente Mustafá Contursi fez questão de vetar o retorno de Lopes. Pouco importa se o meia voltou a jogar bem no Juventude. O dirigente não perdoou o atleta pelos seguidos atos de indisciplina, principalmente depois que foi apanhado em exame antidoping em 2000. "Eu gostaria de voltar ao Palmeiras, mas sei que a resistência ao meu retorno ainda é muito grande. É uma pena. Vou buscar o meu espaço em outro lugar", disse Lopes. O Coritiba se mostra com o primeiro interessado nele. Mas Guarani e Ponte Preta também correm por fora. Há a chance também de o atacante Kahê não continuar no Palmeiras - ele não gostou de saber que jogará pelo time B. E Ricardinho tem proposta do futebol japonês.