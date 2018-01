Palmeiras perto do acerto com Nenê O atacante Nenê está bem próximo de acertar sua permanência no Palmeiras. A definição deve ser na quinta-feira, dia da reapresentação dos jogadores na Academia de Futebol, como queriam o técnico Jair Picerni e o presidente Mustafá Contursi. O passo decisivo para a permanência do jogador no Parque Antártica foi na segunda-feira, quando o diretor de futebol do clube, Sebastião Lapola, e o presidente do Paulista, Eduardo Palhares, conversaram por telefone. Sem propostas de outros clubes, Eduardo Palhares teria desistido da idéia de só negociar Nenê em definitivo. Além disso, o jogador está ajudando nas negociações, dizendo que gostaria de permanecer no Palmeiras para ajudar o clube a voltar para a primeira divisão do Brasileiro. No entanto, para reemprestar seu jogador, o presidente do Paulista vai exigir uma boa compensação financeira. Na conversa de segunda-feira também surgiu uma alternativa para que o negócio enfim seja definido: uma parceria. O Palmeiras compraria 50% do passe de Nenê e a outra metade ficaria com o Paulista. O Palmeiras também deve acertar a volta do lateral Neném para o lugar de Arce, que está se transferindo para o Gamba Osaka, do Japão. O clube ainda procura um zagueiro. Com a desistência de Dininho, do São Caetano, considerado muito caro (R$ 2 milhões), Jair Picerni deve indicar outro nome. A situação de Adãozinho, contratado do São Caetano, já está regularizada. Depois de passar pelos exames médicos de praxe na Escola Paulista de Medicina, na segunda-feira, o meia vai assinar contrato até 31 de dezembro de 2003 com o Palmeiras. Com sua chegada, na quinta-feira, na reapresentação do time depois das férias, o volante Fabiano Eller ficará sabendo que não faz parte dos planos da nova comissão técnica palmeirense. Seguindo o exemplo bem sucedido do Santos, o Palmeiras também vê com bons olhos a hipótese de aproveitamento de alguns jogadores que se destacarem nas categorias de base. Em janeiro, Jair Picerni vai estar com a delegação em Pouso Alegre fazendo a pré-temporada, mas o treinador deixará alguém de sua confiança para observar o desempenho dos meninos que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além disso, o próprio Jair pretende acompanhar alguns jogos. Dos jogadores que já adquiram certa fama nas categorias de base, um já sabe que se apresentará ao time principal do Palmeiras: o artilheiro Vágner, que marcou 32 gols em 24 jogos no Paulista de Juniores e já é apontado como a grande revelação da temporada, fazendo 50% dos gols de sua equipe. O volante Alceu e o atacante Elias também serão observados com atenção.