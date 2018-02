Palmeiras perto do acordo com Screte A empresa catarinense Screte deve acertar nos próximos dias um contrato de quatro anos para fornecer material esportivo para o departamento de futebol do Palmeiras. Executivos da empresa obtiveram junto ao ABN-Amro o aval bancário que o presidente Mustafá Contursi exigia para fechar o negócio, no valor de US$ 1,2 milhão por ano. Adidas, Diadora, Mizuno e Umbro, com propostas inferiores, correm por fora. Leia mais no Jornal da Tarde