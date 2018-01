Palmeiras: Picerni quer evitar relaxamento Classificado por antecipação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Palmeiras, Jair Picerni, briga agora contra um eventual relaxamento do time. O treinador tem insistido com os jogadores que a equipe precisa manter o ritmo. Por conta disso, exigiu atenção redobrada na partida deste sábado à tarde, contra o Gama, no Parque Antártica. ?Não acredito que nosso time vá relaxar. A gente vê no dia-a-dia que está todo mundo com vontade e trabalhando duro. O elenco sabe que ainda temos muito pela frente?, afirmou. Sem poder contar com Marcinho e Gláuber, que estão suspensos, Picerni começa a definir o time nesta quinta-feira. ?Vou esperar os coletivos para ver com mais calma. Tenho algumas opções e vou testar nesses treinos?, disse Jair. MAGRÃO - O volante Magrão, que vem de contusão, e acha que está recuperado. "Hoje eu treinei normal. Corri bastante, dei carrinho, chutei, dividi e não senti nada. Acho que não vai ter problema nenhum para eu jogar no sábado", afirmou o jogador.