Palmeiras: Pierre ciente da responsabilidade e pronto O volante Pierre, um dos três jogadores já contratados pelo Palmeiras vindos do Paraná, onde trabalharam no ano passado com o técnico Caio Júnior, está consciente de que essa indicação aumenta sua responsabilidade. "Certamente vai ter muita cobrança, mas o Caio tem tentando nos passar confiança e tranqüilidade", afirmou o jogador, de 24 anos O jogador diz que a torcida do Palmeiras não precisa se preocupar quanto a sua força de vontade. "Sou um jogador que não poupa esforços, me entrego bastante à marcação. A torcida do Palmeiras pode ter certeza de que empenho não faltará", avisa o jogador, que durante o jogo se posiciona eventualmente para jogar como terceiro zagueiro. "Sou baixinho, mas o pessoal me respeita. Tenho boa impulsão", diz Pierre, que tem 1,73 metro. Nesta quinta-feira, dos sete contratados, só Edmílson e Pierre serão titulares no jogo contra o Paulista, às 20h30, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP). O meia Caio, ex-Barueri, fica no banco. Martinez, Leandro, Cristiano e Florentín seguem só treinando, em busca do melhor condicionamento físico. Chefe em campo O técnico Caio Júnior resolveu reviver no treino de ontem seus dias de atacante. De chuteiras e sem óculos, o treinador participou do ?rachão? ? treino recreativo realizado em meio-campo e em que só pode se dar dois toques por vez. ?Toca, professor? e ?Quebra o chefe? foram algumas das frases gritadas pelos jogadores. ?E o pior é que meu time perdeu?, disse o técnico, de 41 anos.