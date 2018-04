Palmeiras planeja retorno de Arouca ao time para meados de outubro

O volante Arouca deve voltar a atuar pelo Palmeiras dentro de aproximadamente dois meses. Após duas cirurgias para recuperar a cartilagem do tornozeo esquerdo e uma recuperação complicada, o jogador está na 17ª semana das 24 previstas para retornar ao time. O único jogo dele no ano foi o amistoso com a Chapecoense, em 21 de janeiro, na abertura da temporada.

O estágio avançado da recuperação de Arouca fez a comissão técnica e o departamento médico concordarem em levá-lo para Atibaia, no começo desta semana. O volante acompanhou o grupo na concentração, fez trabalhos na academia e aos poucos começa a participar do cotidiano dos demais colegas. No domingo ele esteve no Allianz Parque no jogo com o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Arouca sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na pré-temporada. Os médicos do clube realizaram uma artroscopia e logo depois o volante voltou a ficar à disposição. Inscrito na Copa Libertadores, o jogador viajou com o grupo para a estreia, contra o Atlético Tucumán, na Argentina, mas logo depois sentiu dores novamente e precisou ser submetido a um novo procedimento, mais complexo.

Nas próximas semanas o jogador deve iniciar o trabalho de transição para o gramado. Embora o prazo seja de sete semanas, o período pode ser ainda menor, de acordo com a evolução. Arouca está no clube desde 2015 e tem 61 jogos disputados pelo Palmeiras.