Palmeiras pode acertar a contratação do atacante Alan Kardec

O Palmeiras pode contratar um de seus maiores algozes no Campeonato Brasileiro de 2007: o atacante vascaíno Alan Kardec, menos pelo futebol que jogou e mais por ter sido o pivô da confusão que tirou o meia chileno Valdivia das últimas partidas do Palmeiras na temporada. Por outro lado, foi também dele o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na penúltima rodada, que ajudou a afundar o rival da Série B. No Rio, o próprio técnico Vanderlei Luxemburgo estaria tratando do acerto do jovem atleta com o Palmeiras. Para a posição, o Vasco perdeu Leandro Amaral, mas está de olho em Edmundo e Alex Dias, do Fluminense. Sem contar o técnico Romário, só pretende se aposentar durante o ano, de preferência com um título na Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca). Os valores não são revelados. Alan Kardec, de 18 anos, tem o perfil de jogador que o Palmeiras e a Traffic, parceira do clube em alguns investimentos, procuram no mercado: novo, talentoso, fazedor de gols e já com alguma experiência no cenário nacional. No empate por 2 a 2 em São Januário, Kardec puxou o cabelo de Valdivia, que se irritou e revidou com um soco fraco - expulso, levou quatro jogos de suspensão. Luxemburgo precisa convencer o presidente vascaíno, Eurico Miranda. O atacante poderia chegar por empréstimo ou ainda por uma negociação em definitivo, mas que só envolveria 50% do contrato de trabalho do garoto, a fim de que, numa eventual negociação com o mercado europeu, saíssem ganhando os dois clubes - que tradicionalmente sempre se trataram com respeito e amizade no eixo Rio-São Paulo. Se o acerto se confirmar, o Palmeiras teria um ataque formado por Alan Kardec e Alex Mineiro. Juntos, fizeram 16 gols no Brasileiro. "Sabemos da expectativa do torcedor, aguardando a contratação de reforços. Mas não trabalhamos mais com ansiedade. O que posso dizer é que ainda não temos nada para anunciar", desconversa o gerente de futebol, Toninho Cecílio. Espera O palmeirense conta nos dedos a chegada da virada do ano. É que somente a partir de janeiro a diretoria, orientada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, pretende finalizar as negociações para reforçar o time. O único acerto até agora foi o do atacante Alex Mineiro, ex-Atlético Paranaense. Outro atleta próximo do Palestra Itália é o lateral-direito Élder Granja, ex-Inter. Liedson, do Sporting e ex-Corinthians, também interessa. Quando foi apresentado em substituição a Caio Júnior, Luxemburgo disse que o elenco do Palmeiras era bom e que precisaria de poucos ajustes. Do time que fracassou na busca da vaga para a Libertadores e terminou o Brasileirão em sétimo lugar, Edmundo e o lateral Paulo Sérgio saíram - este, que teve frustrada a negociação com o Botafogo, pode ir para o Grêmio.