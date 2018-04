Palmeiras pode apresentar novo atacante O atacante Alex Afonso, ex-Portuguesa e que passou pelo Alverca, de Portugal, faz exames médicos nesta quinta-feira no Palmeiras. Se for aprovado, pode assinar no mesmo dia com o clube. O jogador já tem as bases salariais acertadas com o presidente e o diretor de futebol do Palmeiras, Mustafá Contursi e Mário Giannini, respectivamente. Alex Afonso teve carreira curta aqui no Brasil. Destacou-se no time da Portuguesa campeão da Copa São Paulo de juniores em 2002 e acabou vendido logo em seguida. No time profissional da Lusa, ele teve poucas chances: era reserva de Alex Alves e Ricardo Oliveira. Suas características são semelhantes às de outros dois atacantes do Palmeiras: Kahê e Rafael Marques. Assim como eles, Alex Afonso é alto e tem no jogo aéreo sua especialidade.